Samsun Valisi Tavlı'dan Kavak'ta inceleme

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Kavak ilçesinde emniyet ve jandarma birimlerini ziyaret ederek asayiş, trafik ve yılbaşı tedbirlerini denetledi.

?Kavak Kaymakamı Taha Genç ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Tavlı, ilçedeki genel güvenlik durumu hakkında bilgi aldı.

Denetime, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla planlanan asayiş ve trafik önlemleri kapsamlı şekilde ele alındı.

?"Samsun'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur" anlayışıyla hareket edildiğini belirten Tavlı, can ve mal güvenliğinin temini ile akıcı trafik akışının sağlanması için tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu vurguladı.

?19 Mayıs ve istiklal şehri Samsun'un esenliği için 7 gün 24 saat esasına göre büyük özveriyle mesai yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Tavlı, personele çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi.