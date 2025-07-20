Samsun-Vali Tavlı: İstiklal Madalyası 101 yıl sonra Samsun'a geliyor

SAMSUN Valisi Orhan Tavlı, Samsun Mavnacılar (gemilere yük götürüp getiren güvertesiz büyük tekne) Loncası'na 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından verilen İstiklal Madalyası'nın 101 yıl sonra Samsun halkı adına Valiliğe teslim edileceğini duyurdu.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü nedeniyle 'Kahraman Gazilerimiz Samsun'da Bir Araya Geldi' programı düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, İlkadım Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Kıbrıs gazileri ve yakınları katıldı.

Programda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Hepinizin bildiği ve özellikle kahraman Kıbrıs gazilerimizin bizzat müşahede ettiği üzere bundan 51 yıl önce Kıbrıs'ta zulmün sona erdirildiği Kıbrıs Türk halkının istikrar kazandığı ve adaya barışın geldiği kurtuluşun günü 20 Temmuz. Tarihten silinmek istenen bir halkın yeniden doğuşunun yeniden şahlanışının tarihidir. O gün Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğü egemenliği ve geleceği uğruna mücahitlerle ve Mehmetçikler omuz omuza çarpışarak birlikte şehit düşmüş, gazi olmuş fedakarlıkları ve cesaretleriyle aziz milletimizin kalbinde müstesna bir yer kazanmışlardırö dedi.

'MUSTAFA KEMAL PAŞA TARAFINDAN İMZALANMIŞ BİZZAT ONAYLANMIŞTIR'

Samsun'un 101 yıl sonra İstiklal Madalyası'na kavuşacağını belirten Vali Tavlı, "Kurtuluş Savaşı boyunca doğusundan batısına, Karadeniz'in hırçın dalgalarında tekneleriyle ve yük taşıyan kayıklarıyla cepheye silah ve mühimmat taşıyan Samsun Mavnacılar Loncası'nın cesur kayıkçıları ve teknecilerine milli mücadelenin devamı müddetince büyük zorluklar içinde ordunun cephanesini bedelsiz olarak sevk ve nakil etmek gibi güzel hizmetler ifade ettikleri için TBMM tarafından 11 Şubat 1924'te verilen İstiklal Madalyası'nın Samsun Valiliği tarafından Samsun halkı adına teslim almanın arifesindeyiz. 101 yıllık hasret Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığımızın ve Samsun Valiliğimizin iş birliği içerisinde Cumhuriyet'in meşalesi Samsun projesinde yaptığımız çalışmalar sonucunda Milli Savunma Bakanlığımız, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız başta olmak üzere Samsun Milletvekillerimizin ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri neticesinde sona erecek ve İstiklal Madalyamız Samsun Valiliğimize bir törenle tevdi edilecektir. Bu vesileyle İstiklal Madalyalı Samsun Mavnacılar Loncasının yiğit kayıkçılarını ve teknecilerini de bir kez daha sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun. Gazi komutanımız Davut Ala Paşa'mızın da birlikte yaptığımız çalışmalarda TBMM tarafından kabul edilen bu kanunla Milli Sağlama Bakanlığımız Başbakanlığa 1924'te teklifi yapılıyor. Başbakanlık TBMM'ye gönderiyor. TBMM tarafından Kastamonu'nun İnebolu ilçesi, Samsun, Trabzon, Mavnacılar Loncası'na İstiklal Madalyası verilmesi 101 yıl önce kabul ediliyor. Gazi Paşamızda yaptığımız araştırmalarla Samsun milletvekillerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan gördüğümüz, tespit ettiğimiz evrakta da TBMM kararı Türkiye Reisi Cumhuru Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafında da imzalanmış ve bizzat onaylanmıştırö diye konuştu.

Kıbrıs'ta 2 yıl görev yaptığını belirten Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, "Ben de Kıbrıs'ta 2 yıl görev yaptım. Lefkoşa'da 50'nci Piyade Alayı Tanksavar Bölük Komutanlığı'nda ve Hudut Bölük Komutanlığı'nda. Şimdi savaş dendiği zaman tabii hemen insanların aklına basit şeyler geliyor ama o Beşparmak Dağlarında nasıl yürüdüğünü, yürünürken ne eziyetler çekildiğini, çıkarma yapılırken nelerle karşılaşıldığını şu anki başta komutanım olmak üzere gazilerimiz zaten biliyorlar, bizler de biliyoruz. Şundan da emin olsunlar ki Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz'da teslim aldığı emaneti şu an dahil en iyi şekilde korumaktadır ve koruyacak. Malumunuz bunun en büyük göstergesi de Cumhurbaşkanımız, Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız ve diğer kuvvet komutanlarımızdır ve şu anda Kıbrıs'ta programdalar. Bunun sözünü de bir gazi olarak ben de kendi adıma vermiş olayımö dedi.

'ŞEHİTLERİMİZ GÖREVLERİNE DEVAM EDİYOR'

Şehitlerin Kıbrıs'ta görevlerine halen devam ettiğini ifade eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ise "Biz o zamanlar o göreve geldiğimizde çoğumuz 21 yaşlarındaydı. Hani kınalı kuzular deniyor ya. Arkadaşlarımız çoğu kınalı kuzuydu o yaşlarda. Ama bir görev verilmişti. O görevi en iyi şekilde yapmak, elimizden gelen gayreti göstermek için, her bir çabayı gösterdik. Yüzümüzün ve alnımızın akıyla ülkemize geri döndük. Kıbrıs'ta 498 şehidimiz var. Bunun 54 şehidi TCG Kocatepe Gemisi'nde. O 498 şehitlerimizin ruhları Kıbrıs'ta şu anda nöbet görevlerine devam ediyorlar. 54 Kocatepe şehidimiz de Kıbrıs'ın serin sularında karakol görevlerine devam ediyorlar. Ruhları şahit olsun. Mekanları cennet olsunö diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril de birer konuşma yaptı. Ardından programda emeği geçenlere plaket verildi.

Haber - Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,