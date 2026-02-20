Terme Kaymakamı Maytalman, Sarıyer Kaymakamlığına atandı
Cumhurbaşkanı kararıyla Samsun'un Terme Kaymakamı Metin Maytalman, İstanbul'un Sarıyer ilçesine atanarak görevine yeni bir şehirde devam edecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Samsun'un Terme Kaymakamı Metin Maytalman, İstanbul'un Sarıyer ilçesine atandı.
Terme Kaymakamlığına Ağustos 2021'de atanan Maytalman, atama kararlarına göre Sarıyer Kaymakamlığına getirildi.
Terme'de görev süresi boyunca kamu hizmetlerinin yürütülmesi, kamu yatırımlarının koordinasyonu ve sosyal projelerin takibi alanlarında çalışmalar yürüten Maytalman'ın önümüzdeki günlerde ilçeden ayrılması bekleniyor.
Terme Kaymakamlığına atama ise daha sonra belli olacak.
Kaynak: AA / Elif Yazıcı