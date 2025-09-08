Samsun'un Terme ilçesinde eğitim öğretim yılı başladı

Samsun'un Terme ilçesinde okullarda ilk ders zili çaldı.

Terme ilçesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçe genelinde okullarda 978 öğretmen ve 10 bin 767 öğrenci dersbaşı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ve İlçe Orman İşletme Şefi Damla Kaleli, Ahmet Ersoy İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Terme Anaokulunu ziyaret ederek dersbaşı yapan öğrenci, öğretmen ve velileri ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Orman İşletme Şefi Damla Kaleli ile birlikte öğrencilere Samsunspor armalı defter ve kalemler hediye etti.

İlçe Orman Şefi Kaleli'nin "İlk Dersimiz Yeşil Vatan" temalı ilk ders sunumunun ardından, Terme Anaokulundaki öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri yeni eğitim-öğretim yılının öğrenci, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.