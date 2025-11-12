Samsun'un Terme ilçesinde boş ambarda yangın çıktı

Samsun'un Terme ilçesinde boş ambarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kozluk Mahallesi'nde E.K'ye ait boş ambarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını çevredeki yapılara sıçramadan söndürdü.

Yangında ambar tamamen yandı.