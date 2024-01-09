Samsun'un Ladik ilçesinde yangında 2500 balya saman zarar gördü
Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi'nde İsmail Yaman ve Nuriye Yaman'a ait samanlıklarda çıkan yangın sonucu yaklaşık 2500 balya saman zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan yangında 2500 balya samanda zarar oluştu.
Tatlıcak Mahallesi'nde İsmail Yaman ve Nuriye Yaman'a ait samanlıklarda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangın sonucu samanlıklarda bulunan yaklaşık 2500 balya saman zarar gördü.