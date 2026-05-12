Haberler

Samsun'da sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Hacı Osman Deresi ve Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükseldi, taşkınlar oluştu. Belediyenin yanı sıra diğer ekipler de bölgede temizlik çalışmalarına başladı.

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükseldi.

Bazı bölümlerinde taşkınların oluştuğu derede, belediye ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Yollarda su birikintileri oluştu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, taşkına ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine herhangi bir can kaybı ve yaralanma bilgisinin gelmediğini söyledi.

Tüm ekiplerle sahada olduklarını vurgulayan Tavlı, "Valilik, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları, ilçe belediyesi, emniyet ve jandarma ekiplerimiz bölgeye sevk edildi. Gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde başladı." ifadelerini kullandı.

Bölgede incelemelerde bulunan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AA muhabirine, "Tüm Havzalı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Mal kayıplarımız var ama inşallah can kaybımız yoktur. Şu ana kadar bir ihbar gelmemiştir. Ama maalesef dükkanlarımızı, iş yerlerimizi sel basmıştır. Şu anda sel durmuştur." dedi.

Öte yandan vatandaşlara ait özel iş makineleri de sahada temizlik çalışmalarına katılıyor.

Yağışın durmasıyla birlikte ekipler çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler sel nedeniyle sürüklenen araçların tespitini yapmaya da başladı.

Vatandaşlar ise ev ve iş yerlerindeki su ve çamur birikintilerini temizliyor.

Meteoroloji, Samsun'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

Tanju Özcan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNuran Özkan:

Can kaybı olmadığı için şükür. Ama maddi hasarlar ciddi. Sel sonrası temizlik işleri pahalı olur. Ekonomiye de yansıyacak bu. İşletmeler düzelene kadar zaman alır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeda Acar:

Böyle şeyler eskiden de oluyordu ama bu sefer çok hızlı müdahale edilmiş gibi görünüyor, önceden bu kadar organize değillerdi yani

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kadir Yalçın:

Vali'nin açıklaması güzel de gerçekten tüm ekipler zamanında gidebildi mi, yoksa su bastıktan sonra mı harekete geçtiler merak ediyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşanacak

Milyonların beklediği organizasyonda daha önce görülmemiş bir ilk
Pentagon açıkladı: Orta Doğu savaşının maliyeti 29 milyar dolara ulaştı

Savaşın asıl kaybedeni ABD hazinesi: İran faturası her gün kabarıyor!
Sağ gösterip sol vuruyorlar! Süper Lig devinden Muhammed Şengezer bombası

Sağ gösterip sol vuruyorlar! Süper Lig devinden Muhammed Şengezer bombası
Arda Turan hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın yıldızını istiyor
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Anderson Talisca sezonu kapadı

Kimse böyle bitmesini beklemiyordu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu