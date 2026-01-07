Haberler

Samsun'un 9 mahallesinde hayvan hareketliliği tedbir amaçlı yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bafra ilçesinde şap hastalığının yayılma riski üzerine, 9 kırsal mahallede hayvan hareketliliği yasaklandı. Alaçam ilçesine bağlı Habilli Mahallesi'nde hastalığın görülmesi nedeniyle 10 kilometre çevresi karantinaya alındı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığın yayılmasını önlemek için denetimleri sıkılaştırdı.

Samsun'un Bafra ilçesinde şap hastalığı riski üzerine, 9 kırsal mahallede hayvan hareketliliği tedbir amacıyla yasaklandı.

Alaçam ilçesine bağlı Habilli Mahallesi'nde şap hastalığının görülmesi üzerine, Bafra Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Hastalığın merkez üssü olarak belirlenen Alaçam ilçesi Habilli Mahallesi'nin 10 kilometre çevresi karantinaya alınırken, komşu ilçe Bafra'da da koruma ve gözetim önlemleri artırıldı.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Bafra ilçesinde sınır komşusu olan ve risk taşıyan, Fener, Koruluk, İkiztepe, Harız, Şirinköy, Altınay, Göltepe, Hüseyinbeyli ve Küçükkavakpınar kırsal mahallelerinde hayvan hareketliliği geçici olarak durduruldu.

Kontrol ve denetimlerini sıkılaştıran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bölgelere hayvan giriş ve çıkışlarını yasaklayarak yetiştiricileri bilgilendirdi. Tedbirlerin, hastalığın yayılım seyri izlenerek ikinci bir talimata kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Yeni yılın ilk toplantısında sürpriz! 3 vekil AK Parti'ye katıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Görüntü gece yarısı çekildi: Kurdu gören Sivas kangalının yaptıkları olay oldu

Kurdu gören Sivas kangalının görüntüsü olay oldu
Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları

Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim