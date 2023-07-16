Samsun'un Alaçam ve 19 Mayıs ilçelerinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Samsun'un Alaçam ve 19 Mayıs ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şiirler okundu. Etkinliklere yerel yöneticiler, güvenlik güçleri ve vatandaşlar katıldı.