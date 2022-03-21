Samsun'un 7 ilçesinde okullara 'kar' tatili

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, 7 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Samsun'da özellikle kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının süreceği bilgisi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Ladik, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 'salı' günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.