Samsun, Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 767 köye ulaşım sağlanamıyor

KASTAMONU (AA) - Samsun, Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 767 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Samsun'da, özellikle hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken 49 köy yolu kapalı bulunuyor.

Tokat'ta da kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kent genelinde 148 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta da etkili olan kar yağışı nedeniyle 111 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da ise 459 köy yolunda, İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.