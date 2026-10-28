Samsun Terme Hüseyinmescit'te müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Samsun Terme Hüseyinmescit'te müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Terme ilçesi Hüseyinmescit Mahallesi Dikbaşı Sokak'ta Recep Köse'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.
Hüseyinmescit Mahallesi Dikbaşı Sokak'ta Recep Köse'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA