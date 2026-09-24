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Samsun Terme'de devrilen organ nakli pikabında 2 sağlık personeli yaralandı

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Samsun Terme'de devrilen organ nakli pikabında 2 sağlık personeli yaralandı
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Samsun'un Terme ilçesinde organ naklinde kullanılan pikap devrildi, kazada 2 sağlık personeli yaralandı. Durumu ağır olan yaralı, Terme Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'un Terme ilçesinde organ naklinde kullanılan pikabın devrilmesi sonucu 2 sağlık personeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Samsun'a organ nakleden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne (UMKE) ait sağlık personeli M.A.Ç'nin kullandığı 55 SS 287 plakalı pikap, Samsun-Ordu kara yolu Sakarlı mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan sağlık personeli M.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.G, buradaki müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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