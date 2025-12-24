Samsun'da yangın çıkan binada hasar oluştu
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda binada hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Çınaralan Mahallesi'nde iki katlı binada yangın çıktığını gören vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulundu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında binada hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel