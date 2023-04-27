Samsun-Sivas yolcu treni seferleri 8 yıl aradan sonra tekrar başladı En son 2015 yılının Eylül ayında yapılan Samsun-Sivas arası yolcu tren seferleri tekrar başladı.

Samsun- Sivas yolcu treni seferleri 8 yıl aradan sonra tekrar başladı

SAMSUN - En son 2015 yılının Eylül ayında yapılan Samsun- Sivas arası yolcu tren seferleri tekrar başladı. 8 yıl aradan sonra Sivas'tan Samsun'a gelen ilk trene binen yolcular, çok güzel bir yolculuk geçirdiklerini söylediler.

TCDD Sivas-Samsun-Sivas arası yolcu treni seferleri 27 Nisan'da başladı. En son 2015 Eylül ayında Samsun'dan Sivas'a yola çıkan trenin ardından 8 yıl boyunca tren seferleri ile yolcu taşımacılığı yapılamamıştı. Aradan geçen uzun yılların ardından trenle Samsun'a gelen 4 yolcu, seferin 8 yıl önceki son yolculuğunu da 8 yıl sonraki ilk yolculuğu da yapmanın kendilerine nasip olduğunu söylediler.

"Son seferde de trendeydik, 8 yıl sonraki ilk seferde de trendeyiz"

Sivas-Samsun arasındaki son ve ilk tren seferine binmenin ayrı bir mutluluk verdiğini dile getiren Mehmet Duran isimli yolcu, "Tiren yolculuğu çok güzel. Herkese tavsiye derim. Çok güzel bir yolculuk geçirdik. Onun açısından çok mutluyuz. 8 yıl önceki son yolculukta da trenle kapanış yapmıştık. Bu sefer de açılışı da yapmak nasip oldu. Tokat'ta tirene bindik ve Samsun'a geldik" dedi.

Tirende yolculuk yağan öğrenciler ise, "En son 5 yaşındayken tirene binmişim. Yıllar sonra tekrar tirene binmek güzeldi. Bence tiren yolcuğu otobüs yolculuğundan daha güzel" ifadelerini kullandılar.

Sivas'tan Samsun'a 8 saatlik bir yolculuk sonrası gelen treni izlemek için gara gelen vatandaşlar ise seferlerin başlamasını trene el sallayarak kutladılar.

Sivas-Samsun-Sivas tren seferleri saat ve günleri

Sivas-Samsun-Sivas tren Sivas'tan perşembe, cumartesi ve pazartesi günleri saat 08.40'ta kalkıp, 16.43'te Samsun'a varacak. Samsun'dan Sivas'a giden tren ise cuma, pazar ve salı saat 08.35'te kalkıp, saat 16.37'de Sivas'a varacak.