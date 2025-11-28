Samsun Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği Hizmete Girdi

Sağlık Bakanlığının öz kaynaklarıyla yapılan 1458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesinin göğüs hastalıkları polikliniği hasta kabulüne başladı.

Samsun'da 305 bin metrekarelik arazi üzerinde yapılan 1458 yataklı Şehir Hastanesinin bir bölümü hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, AA muhabirine, bugün Samsun Şehir Hastanesinin bir bölümünün hizmete başladığını söyledi.

Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak ek binada hizmet verdiğini hatırlatan Uras, "Bugün göğüs hastalıkları poliklinik hizmetlerini şehir hastanesinde başlattık. Aynı zamanda servis hizmetlerini de başlattık. Şu ana kadar 80 civarında hastaya poliklinik hizmeti verildi. İki hastamızın yatış ihtiyacı vardı. İki hastamızın yatışı hemen planlanıp serviste yatışı gerçekleştirildi. Göğüs hastalıkları hastanemizde de yatmakta olan 73 hastanın transferi planlandı. Şu ana kadar 50-55 civarında hastamız yeni binaya alındı ve burada sağlık hizmetleri almaya başladı." dedi.

Samsun Şehir Hastanesi'nden hastaların memnun olduğunu dile getiren Uras, şunları kaydetti:

"Hastaneyi 'cennet gibi', 'İstanbul Havalimanı gibi büyük' gibi tanımlayan hastalarımız var. Tabii bizi çok mutlu etti. Çünkü burada hakikaten çok ciddi bir özveri ve emek var. Emeğin karşılığını görmek de bizleri mutlu ediyor. Laboratuvar hizmetlerinden tutun tomografi hizmetleri, günübirlik tedavi, bunların hepsini şu ana kadar sorunsuz bir şekilde hallettik ve halletmeye de devam edeceğiz. Yoğun bakım hastalarımızın transferini gerçekleştireceğiz. Yoğun bakım hastalarımız da tedavi süreçlerine burada devam edecek."

Hastaneye ilk yatışı yapılan Ünsal Mehmetbeyoğlu ise Samsun Şehir Hastanesinin çok büyük olduğunu belirterek, "Umarım ülkemizdeki tüm şehirlerde de aynı hastane kurulur. Çalışan sağlık personelini tebrik ediyorum. Hastanenin odaları ve servisleri harika, çok geniş ve gerçekten güzel ve lüks." diye konuştu.