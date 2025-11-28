Haberler

Samsun Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği Hizmete Girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da 1458 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nin göğüs hastalıkları polikliniği hasta kabulüne başladı. 80 hastaya poliklinik hizmeti verildi, hastalar yeni binadan memnun.

Sağlık Bakanlığının öz kaynaklarıyla yapılan 1458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesinin göğüs hastalıkları polikliniği hasta kabulüne başladı.

Samsun'da 305 bin metrekarelik arazi üzerinde yapılan 1458 yataklı Şehir Hastanesinin bir bölümü hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, AA muhabirine, bugün Samsun Şehir Hastanesinin bir bölümünün hizmete başladığını söyledi.

Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak ek binada hizmet verdiğini hatırlatan Uras, "Bugün göğüs hastalıkları poliklinik hizmetlerini şehir hastanesinde başlattık. Aynı zamanda servis hizmetlerini de başlattık. Şu ana kadar 80 civarında hastaya poliklinik hizmeti verildi. İki hastamızın yatış ihtiyacı vardı. İki hastamızın yatışı hemen planlanıp serviste yatışı gerçekleştirildi. Göğüs hastalıkları hastanemizde de yatmakta olan 73 hastanın transferi planlandı. Şu ana kadar 50-55 civarında hastamız yeni binaya alındı ve burada sağlık hizmetleri almaya başladı." dedi.

Samsun Şehir Hastanesi'nden hastaların memnun olduğunu dile getiren Uras, şunları kaydetti:

"Hastaneyi 'cennet gibi', 'İstanbul Havalimanı gibi büyük' gibi tanımlayan hastalarımız var. Tabii bizi çok mutlu etti. Çünkü burada hakikaten çok ciddi bir özveri ve emek var. Emeğin karşılığını görmek de bizleri mutlu ediyor. Laboratuvar hizmetlerinden tutun tomografi hizmetleri, günübirlik tedavi, bunların hepsini şu ana kadar sorunsuz bir şekilde hallettik ve halletmeye de devam edeceğiz. Yoğun bakım hastalarımızın transferini gerçekleştireceğiz. Yoğun bakım hastalarımız da tedavi süreçlerine burada devam edecek."

Hastaneye ilk yatışı yapılan Ünsal Mehmetbeyoğlu ise Samsun Şehir Hastanesinin çok büyük olduğunu belirterek, "Umarım ülkemizdeki tüm şehirlerde de aynı hastane kurulur. Çalışan sağlık personelini tebrik ediyorum. Hastanenin odaları ve servisleri harika, çok geniş ve gerçekten güzel ve lüks." diye konuştu.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Sevgilisine yaralı halde 21 gün tecavüz eden sanığa istenen ceza
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Pierre van Hooijdonk'tan derbi için skor tahimini: 1-0 kazanmalarını bekliyorum

Derbiyi kimin kazanacağını tahmin etti
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.