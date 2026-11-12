Samsun Salıpazarı'nda otomobil yangını söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

Samsun Salıpazarı'nda otomobil yangını söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun Salıpazarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen otomobilde yangın çıktı; alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yara almadan kurtuldu.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şarampole devrilen otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki 55 AJC 244 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazanın ardından araçta yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: AA