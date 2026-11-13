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Samsun Salıpazarı'nda otomobil ve kamyonet çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

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Samsun Salıpazarı'nda otomobil ve kamyonet çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Salıpazarı-Terme kara yolu Yavaşbey Mahallesi mevkisinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralanan araç sürücüleri sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

??????? Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.C.K. (21) yönetimindeki 55 ATE 73 plakalı kamyonet, Salıpazarı- Terme kara yolu Yavaşbey Mahallesi mevkisinde A.B. (66) idaresindeki 52 DL 174 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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