Samsun Salıpazarı'nda kum yüklü kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Samsun Salıpazarı'nda kum yüklü kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Dikencik Mahallesi'nde kum yüklü kamyon devrildi, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Dikencik Mahallesi'nde Erdoğan Selçi'nin kullandığı 55 AVV 699 plakalı kum yüklü kamyon devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA