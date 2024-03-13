Üye Girişi
Haberler

Samsun Müzesi'ne İstiklal Madalyası Bağışlandı

Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yaptığı Samsun Müzesi'ne Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, aile büyüklerinden kalan İstiklal madalyasını bağışladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yaptığı Samsun Müzesi'ne Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, aile büyüklerinden kalan İstiklal madalyasını bağışladı.

Doğru AA muhabirine, yaklaşık 7 yıldır inşaatı devam eden Samsun Müzesi'nin bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile açıldığını hatırlattı.

Samsun'da bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı kültür ve turizm projesi olan müzeyi önceden inceleme fırsatı bulduğunu anlatan Doğru, "Samsun Müzesi'nde İstiklal madalyasının olmadığını gördüm, bunun bir eksiklik olduğunu hissettim. Cumhuriyetimizin 100. yılında açılışı yapılan müzemize aile büyüklerimden kalan İstiklal madalyasını bağışlama kararı aldım." dedi.

Madalyanın müzede sergilenmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a takdim ettiğini aktaran Doğru, "Samsun kurtuluş şehridir. Böyle bir şehrin müzesinde Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarına ait bir eser olmasını istedim. Sayın Bakanımız da İstiklal madalyasını kabul ederek bizleri onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Nuri Ersoy Ahmet Alp Samsun Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti'nin Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hakan Afşin Arıcan Kimdir? Kenan Şenkal kimdir? İYİ Parti Van Saray Belediye Başkan adayı Kenan Şenkal kimdir? Aslan Baylan kimdir? İYİ Parti Van Özalp Belediye Başkan adayı Aslan Baylan kimdir? Mustafa Bay kimdir? İYİ Parti Van Erciş Belediye Başkan adayı Mustafa Bay kimdir? Cevdet Yılmaz kimdir? İYİ Parti Van Çatak Belediye Başkan adayı Cevdet Yılmaz kimdir? Hikmet Kızıltaş kimdir? İYİ Parti Van Başkale Belediye Başkan adayı Hikmet Kızıltaş kimdir? İlhami Burta kimdir? İYİ Parti Van Bahçesaray Belediye Başkan adayı İlhami Burta kimdir? Selim Özgökçe kimdir? İYİ Parti Van Tuşba Belediye Başkan adayı Selim Özgökçe kimdir? Serkan Saygın kimdir? İYİ Parti Van İpekyolu Belediye Başkan adayı Serkan Saygın kimdir? Tevfik Polat kimdir? İYİ Parti Van Edremit Belediye Başkan adayı Tevfik Polat kimdir? Saadet Partisi Darıca adayı Selim Çetinkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli Darıca belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Başiskele adayı Zafer Mutlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Kocaeli Başiskele belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yeşilhisar adayı Mehmet Suat Demirbaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Yeşilhisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yahyalı adayı Nuh Tosun kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Yahyalı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tomarza adayı Selçuk Onat kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Tomarza belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title