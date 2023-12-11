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Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı ve ilçe muhtarları 19 Mayıs Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

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Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ve ilçelerin muhtar dernekleri başkanları, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, ortak akılla yönetim anlayışının gelişmesi adına önemli bilgiler paylaşıldı.

Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ve ilçelerin muhtar dernekleri başkanları 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Öztürk, ziyarette yaptığı konuşmada, Samsun ve ilçelerinin gelişmesi ve kalkınması için, ortak akılla yönetim anlayışının daha da gelişmesi adına bu ziyaretlere önem verdiklerini söyledi.

Her ay bir ilçeyi ziyaret ederek ilçeler hakkında bilgi sahibi olduklarını belirten Öztürk, Topaloğlu'na kendilerini ağırladığı için teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise, "Demokrasi bir nehirse o nehri besleyen kaynakların ana kolları muhtarlardır. Bütün muhtar derneklerinin bir arada olması, şehrin problemleriyle, sorunlarıyla ve güzellikleriyle ilgili paylaşım noktasında birliktelik sergilemeleri bizleri son derece memnun etmiştir. Sizlerin de belirttiği gibi bizler 15 yıldır ortak akıl vurgusuyla ilçemizde görev yapıyoruz. Kıymetli muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte sürekli istişare halinde, her gün halk günü olan bir belediye başkanlığı yürütüyoruz. Bu birlik ve beraberliğin artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Topaloğlu, Engiz Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan ürünlerin bulunduğu hediyeleri muhtarlara taktim etti.

Ziyarete, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Kalınbacak ve 19 Mayıs Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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