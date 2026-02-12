Samsun merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu şüphelileri adliyede

SAMSUN merkezli 3 ilde düzenlenen sporda yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işleyen 17 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü. 9 Şubat'ta Samsun merkezli Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun'da 14, Kocaeli'de 1, İstanbul'da 2 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

