Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 10 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Samsun, Ankara ve Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, 7'sine adli kontrol şartı getirildi.

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kolluk kuvvetlerince Samsun, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adreslerde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
