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Samsun merkezli "Sokaklar Güvende" operasyonunda yakalanan 21 şüpheli adliyede

Samsun merkezli 'Sokaklar Güvende' operasyonunda yakalanan 21 şüpheli adliyede
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Samsun merkezli "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheliden 21'i adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheliden 21'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ile Bafra ve Çarşamba ilçe emniyet müdürlüklerince gözaltına alınan 53 şüpheliden 21'inin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye götürüldü.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ülke genelinde gerçekleştirilen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında çalışma yürütülmüş, uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, yasa dışı bahis, çalışma ve ulaşım hürriyetinin engellenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması, suçluyu kayırma, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, sosyal medyada organize suç örgütlerini övme, silahlı paylaşımlarda bulunma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına yönelik Atakum, Canik, İlkadım, Bafra, Çarşamba, Vezirköprü ve Salıpazarı ilçeleri ile Hatay'da belirlenen adreslerde arama yapılmıştı.

Operasyonda yakalanan 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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