Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonu kapsamında internetten emlak, araç kiralama ve elektronik ürün satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan 11 zanlıdan 9'u gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

?Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internetten emlak, araç kiralama ve elektronik ürün satışı vaadiyle dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Samsun, İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep ve Antalya'da 11 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital materyal ile banka hesaplarına el konuldu, ?9 şüpheli gözaltına alındı.

?Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğince sorgulanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerin 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Öte yandan zanlıların mağdurları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir

İsrail tarih verdi! Trump ateşkes ilan ediyor
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri

Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri

Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü

İçi yolcu doluydu! Facia anbean kaydedildi
Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak rapor
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Neler oluyor? Tel Aviv'den servis edilen yeni görüntü ses getirdi

Tel Aviv'de neler oluyor? Bu görüntü elden ele dolaşmaya başladı
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi