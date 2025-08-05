Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Samsun merkezli 8 ilde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 3 milyon 732 bin 298 lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 10 şüphelinin telefonla irtibat kurdukları kişileri kandırarak 3 milyon 732 bin 298 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Bu kapsamda Samsun merkezli Şanlıurfa, Hatay, Hakkari, Trabzon, Manisa, Muğla ve Bursa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin de cezaevinde olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.