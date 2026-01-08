Haberler

Samsun merkezli 19 ilde "çocuk müstehcenliği" operasyonunda yakalanan 20 zanlı adliyede

Güncelleme:
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmada, 19 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 20'si sağlık kontrolü sonrası adliyeye gönderildi. Diğer 20 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen "çocuk müstehcenliği" operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "çocuk müstehcenliği" suçuna yönelik adli ve projeli çalışma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

Diğer 20 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 Ocak'ta Samsun merkezli 19 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 zanlı gözaltına alınmıştı.???????

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
