Samsun Kavak'ta TIR Kazası: Trafik Tek Şeritten Sağlandı

Samsun'un Kavak ilçesinde plastik hammadde yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken trafik akışı uzun süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kavak ilçesi Yosunlu mevkisi Samsun- Ankara kara yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Özbekistan uyruklu Shermat N. İdaresindeki plastik madde yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen TIR, güçlükle durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan olmadı. Yolun 2 şeridi ulaşıma kapanırken, trafik akışı tek şeritten sağlandı. TIR'ın kara yolundan kaldırılması için ise çalışma başlatıldı.

