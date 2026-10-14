Samsun İlkadım'da martıyı okul görevlileri gagasındaki olta iğnesinden kurtardı

Samsun İlkadım'da martıyı okul görevlileri gagasındaki olta iğnesinden kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde, Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi görevlileri okul bahçesinde gagasına olta iğnesi saplanmış ve misina dolanmış bir martı gördü. Görevliler, martının gagasındaki olta iğnesini ve misinayı dikkatlice çıkararak kuşu doğal yaşamına bıraktı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde gagasına olta iğnesi saplanan martı, okul görevlilerince kurtarılarak doğal yaşamına bırakıldı.
Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi görevlileri, okul bahçesinde gagasına olta iğnesi saplanmış ve misina dolanmış bir martı gördü.
Martının gagasındaki olta iğnesini ve misinayı dikkatlice çıkaran görevliler, kuşu daha sonra doğaya saldı.
Kaynak: AA