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Samsun'a kuvvetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun için akşama kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Samsun'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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