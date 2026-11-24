Samsun Havza'da umre adaylarına hazırlık kursu düzenlendi, 109 kişi katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Havza Müftülüğünce Kevser Camisi'nde düzenlenen umre hazırlık kursuna, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla umreye gidecek 109 kişi katıldı. Kursta katılımcılara ihrama girme, tavaf, sa'y ve ziyaret edilecek yerler gibi konularda bilgi verildi.
Samsun'un Havza ilçesinde umre adaylarına yönelik hazırlık kursu düzenlendi.
Havza Müftülüğünce Kevser Camisi'nde düzenlenen kursa, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla umreye gidecek 109 kişi katıldı.
Kursta müftülük görevlilerince katılımcılara umre ibadetinin yerine getirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.
İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, vatandaşların umre ibadetini eksiksiz yerine getirmelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.
Alıcı, "Umre yolculuğuna çıkacak din kardeşlerimizin niyetleri ve ibadetlerinin kabul olmasını diliyorum." dedi.
Kursta katılımcılara ihrama girme, ihram yasakları, tavaf, sa'y, tıraş olma, okunacak dualar, ziyaret edilecek yerler ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.