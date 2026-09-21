Haberler

Samsun Havza'da ortaokul öğrencileri Dünya Temizlik Günü'nde çevre temizledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Havza'da ortaokul öğrencileri Dünya Temizlik Günü'nde çevre temizledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Havza'da Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu 6 ve 7. sınıf öğrencileri, Dünya Temizlik Günü kapsamında okul çevresindeki çöpleri topladı. Etkinlik öncesi öğrencilere bilgi verildi; müdür, bunun Yeşil Vatan vizyonu ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda yapıldığını söyledi.

Havza ilçesinde öğrenciler, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında okul çevresinde temizlik yaptı.

Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu 6 ve 7. sınıf öğrencileri, çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlik öncesinde Fen Bilimleri Öğretmeni Serap Keser, öğrencilere Dünya Temizlik Günü ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra çevre temizliğine ilişkin dövizler taşıyan öğrenciler, okul çevresindeki çöpleri topladı.

Okul Müdürü Hüseyin Yavuz, etkinliğin Milli Eğitim Bakanlığının Yeşil Vatan vizyonu ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda öğrencilerde çevre bilincini güçlendirmek, temiz ve sürdürülebilir yaşam kültürünü eğitim ortamlarında yaygınlaştırmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Yavuz, "Dünya Temizlik Günü'nde temiz bir çevre, bilinçli tüketim ve yaşanabilir bir gelecek için hep birlikte sorumluluk alıyoruz. Öğrencilerimizi çevreye ve doğaya saygılı insanlar yetiştirmek önceliğimiz." dedi.

Kaynak: AA
Derbide gözlerden kaçmadı! Arda Güler'in sevgilisi tribünde

Dev derbiye gitti, görenler beğenmeden edemedi
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti

'Efsane başkan'dan acı haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada

Bariyerleri aşıp içeri daldılar! O anlar kamerada

Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

Ünlü oyuncu havalimanında gözaltına alındı
Antalya'da ormanlık alanda kafatası bulundu! Çobanın ihbarı sonrası adli tahkikat başlatıldı

Çoban hayvanlarını otlatırken fark etti! Ormandan kafatası çıktı
Tahran'da gökyüzüne bakan bir daha baktı! 50 yıl sonra aynı gizem

50 yıl sonra yeniden göründü! Gizemli cisim vatandaşları tedirgin etti
Bolu'da baba ile oğlunu öldürdüğü öne sürülen zanlı 38 gün sonra yakalandı! Silahı da yanındaydı

38 gündür ormanda saklanıyordu! Gece yarısı silahıyla yakalandı
'Parası olan yapar' dönemi bitiyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar

"Parası olan yapar" dönemi bitiyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar
Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı

Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı