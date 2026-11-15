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Samsun Havza'da kış lastiği yoğunluğu 15 Kasım zorunluluğuyla arttı

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Samsun Havza'da kış lastiği yoğunluğu 15 Kasım zorunluluğuyla arttı
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Ticari araçlar için 15 Kasım'da başlayan kış lastiği zorunluluğu, Samsun Havza'da oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. Hususi araç sahipleri de güvenli sürüş için kış lastiği taktırırken, bir oto lastikçi dört lastiğin tamamının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Samsun'un Havza ilçesindeki oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Şehir içi ve şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun 15 Kasım'da başlaması ve 15 Nisan'a kadar sürecek olması, hava sıcaklıklarının da düşmesiyle lastikçilerde yoğunluğa neden oldu.

Hususi araç sahipleri de kış koşullarında daha güvenli sürüş sağlamak amacıyla araçlarına kış lastiği taktırmak için oto lastikçilerin yolunu tuttu.

İlçede oto lastikçiliği yapan Ali Tuksal, bazı sürücülerin daha ekonomik olacağı düşüncesiyle araçlarının yalnızca iki lastiğini kış lastiğiyle değiştirdiğini söyledi.

Bunun yanlış bir uygulama olduğunu belirten Tuksal, "Bu çok yanlış bir uygulama. Dört lastiğin farklı olduğu durumlarda aracın ön ve arka lastikleri arasındaki sürüş özellikleri farklılaşmaktadır. Ani fren yapma, viraj alma gibi manevralarda aracın kontrolü zorlaşır. Onun için araçtaki 4 lastiğin tamamı kış lastiği olmalı." dedi.

Tuksal, ıslak ve karlı zeminlerde daha iyi yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlayan kış lastiklerinin zaman kaybetmeden kullanılmaya başlanmasını önerdiklerini dile getirerek, "Kış lastikleri, kış koşullarında lastiğin sertleşmesini önleyen özel bileşime sahip. Hatalı lastik kullanımı ile kaza yapma riski altı kat artış gösteriyor. Güvenli yolculuk için tüm sürücüler kış lastiklerini tercih etmeli." diye konuştu.

Kaynak: AA
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