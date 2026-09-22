Haberler

Samsun Havza'da 112 Acil Sağlık ekiplerine yangın tüpü kullanımı uygulamalı anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Havza'da 112 Acil Sağlık ekiplerine yangın tüpü kullanımı uygulamalı anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Havza'da 112 Acil Sağlık ekiplerine, Havza İtfaiye Bölge Grup Amirliğince yangın eğitimi verildi. Gençlik Merkezindeki bilgilendirme sonrası itfaiye önünde yangın tüpü kullanımı uygulamalı gösterildi.

Samsun'un Havza ilçesinde acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görevli 112 Acil Sağlık ekiplerine yangın eğitimi verildi.

Acil durum ekipleri arasındaki koordinasyon ve ekipman kullanım becerilerini geliştirmek amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Bölge Grup Amirliğince Havza Gençlik Merkezinde program düzenlenerek, yangın ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Bölge Grup Amiri Murat Yılmaz, ilk müdahale ekiplerinin koordineli ve bilinçli şekilde çalışmasının önemine değinerek, "İtfaiyeciler ve sağlık çalışanları birçok olayda yan yana, omuz omuza çalışmaktayız. Tüm amacımız can kurtarmak." dedi.

Konuşmanın ardından, sağlık personeline eğitim sorumlusu itfaiye eri Necip Efe Ateş tarafından yangın çeşitleri, yangın durumunda yapılacaklar, yangına müdahale ve yangın tüpü kullanma konularında bilgi verildi.

Eğitim sonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Bölge Grup Amirliği önünde yangın tüpü kullanımı ile ilgili uygulamalı eğitim de düzenlendi.

Kaynak: AA
Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır

ABD'de konuşan Erdoğan'dan geceye damga vuran Türkiye çağrısı
Herkes 'dede' diyordu ama... Okul saldırısında kullanılan silah bakın kimin üzerine kayıtlı çıktı

Okul saldırısında kullanılan silah bakın kimin üzerine kayıtlı çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet hastanesinde skandal! Göçmen kadınları para karşılığı ameliyat etmişler, doktor dahil 3 tutuklama

Devlet hastanesinde skandal iddia! Göçmen kadınlara...
Trafikte kalan otomobilin imdadına motokurye yetişti! İlginç yöntem kamerada

Trafikte kalan otomobilin imdadına böyle yetişti
Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek

Türkler için infial yaratacak mesaj: Tek çözüm onları öldürmek
Vance konuşurken yayını kestiler! Sunucunun sözleri olay oldu

ABD'de deprem! 8 dakikada fişini çektiler
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta

ABD bu görüntüyü konuşuyor! Araçtan inen isim büyük ses getirdi
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış

Okul saldırısında şoke eden ayrıntı: O esnada güvenlik görevlisi...
Vitrin görünmüyor diye ağacı kesti! O anlar kamerada

Vitrini görünmüyor diye bunu yaptı! Her şey saniye saniye kaydedildi