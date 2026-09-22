Samsun Havza'da 112 Acil Sağlık ekiplerine yangın tüpü kullanımı uygulamalı anlatıldı

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Samsun'un Havza ilçesinde acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görevli 112 Acil Sağlık ekiplerine yangın eğitimi verildi.

Acil durum ekipleri arasındaki koordinasyon ve ekipman kullanım becerilerini geliştirmek amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Bölge Grup Amirliğince Havza Gençlik Merkezinde program düzenlenerek, yangın ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Bölge Grup Amiri Murat Yılmaz, ilk müdahale ekiplerinin koordineli ve bilinçli şekilde çalışmasının önemine değinerek, "İtfaiyeciler ve sağlık çalışanları birçok olayda yan yana, omuz omuza çalışmaktayız. Tüm amacımız can kurtarmak." dedi.

Konuşmanın ardından, sağlık personeline eğitim sorumlusu itfaiye eri Necip Efe Ateş tarafından yangın çeşitleri, yangın durumunda yapılacaklar, yangına müdahale ve yangın tüpü kullanma konularında bilgi verildi.

Eğitim sonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Bölge Grup Amirliği önünde yangın tüpü kullanımı ile ilgili uygulamalı eğitim de düzenlendi.

Kaynak: AA