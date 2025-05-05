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Samsun Emniyet Müdürü Motosikletli Polis Timleri Kursunu Denetledi

Samsun Emniyet Müdürü Motosikletli Polis Timleri Kursunu Denetledi
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Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, motosikletli polis timlerinin eğitim kursunu denetleyerek, trafik güvenliğinde bu timlerin önemine dikkat çekti. Eğitimde teorik ve pratik bilgilerle, kursiyerlerin motosiklet hakimiyeti ve güvenli sürüş teknikleri konularında bilgi aldıkları belirtildi.

Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'tan motosikletli şahin kursuna denetim gerçekleştirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde devam eden Motosikletli Polis Timleri eğitim kursunu yerinde denetleyerek kursiyerlerle bir araya geldi.

Kursta, verilen teorik ve pratik eğitim süreçleri hakkında bilgi alan Arıbaş, motosikletli timlerin trafik güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Karayolu Trafik Haftası olması nedeniyle, trafik güvenliği konusundaki farkındalığın daha da artırılması gerektiğini belirten Arıbaş, "Trafikte görünürlüğü ve hareket kabiliyeti yüksek motosikletli ekiplerimiz, trafik denetimlerinde etkin görev alacak. Bu kursu başarıyla tamamlayan personelimizle sahada daha güçlü olacağız." dedi.

Kurs kapsamında motosiklet hakimiyeti, güvenli sürüş teknikleri ve görev esnasında karşılaşılabilecek olası durumlara yönelik uygulamalı eğitimler veriliyor.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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