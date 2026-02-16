Haberler

Samsun'dan Suriye'ye 520 çuval un gönderildi

Samsun'dan Suriye'ye 520 çuval un gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan 520 çuval un, Suriye'ye gönderilmek üzere yola çıktı. İHH Derneği Başkanı, İslam coğrafyasındaki insani duruma dikkat çekti.

Samsun'un Havza ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle toplanan 520 çuval un, Suriye'ye gönderildi.

Havza İnsani Yardım Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Havza Şubesi, Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilciliği ile hayırseverin katkılarıyla toplanan 520 çuval unun bulunduğu tır, Amasya İHH tarafından oluşturulan yardım konvoyuna katılmak üzere Kevser Camisi önünden yolcu edildi.

Havza İHH Derneği Başkanı Bekir Kaya, İslam coğrafyasının içinde bulunduğu duruma işaret ederek, "Gazze, Somali, Sudan, Afganistan, Lübnan, Suriye, Irak ve daha niceleri. Küresel sömürge klanları yine kan, yine ölüm kusmak için bekliyor. Gazze hala ümmetin kanayan yarası. Ümmet için Suriye'de 13 yıllık katliamın ardından bir umut olan zafer gerçekleşti. Geçmişi ve geleceği ellerinden alınmış milyonlar hala Suriye'de sizlerin yardımlarınıza muhtaç." dedi.

Konuşmanın ve dua edilmesinin ardından un yüklü tır, Amasya'ya doğru yola çıktı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti
Esenyurt'ta evine gittiği sırada saldırıya uğradı: Can güvenliğimiz yok

Sokak ortasında kabusu yaşadı! Her gün ölüm korkusuyla işe gidiyor