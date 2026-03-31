Samsun'daki Öğrencileri Taşıyan Midibüs Kazası... Saadet Genel Başkanı Arıkan, Geçmiş Olsun Mesajı Yayımladı

Güncelleme:
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan öğretmen ve öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Samsun'da, Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Samsun'da meydana gelen ve Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesiyle sonuçlanan kazayı derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Arıkan, "Kazadan etkilenen kıymetli öğrencilerimize, fedakar öğretmenlerimize ve araçta bulunan tüm görevlilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; yaralı evlatlarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu elim kazanın ailelerimizde oluşturduğu endişeyi yürekten paylaşıyor, en kısa sürede sağlıklı haberler almayı temenni ediyorum. Gençlerimizin eğitim yolculuğunda gösterdiği gayret ve onları yetiştiren öğretmenlerimizin emeği her türlü takdirin üzerindedir. Böyle acı olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ünye Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerini taşıyan midibüs, sabah saatlerinde Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda devrilmiş, kazada 9'u öğrenci, 4'ü öğretmen 2'si şoför olmak üzere toplam 15 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: ANKA
500

