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Samsun'da cinayet zanlısı Trabzon'da yakalandı

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Samsun'un Canik ilçesinde 70 yaşındaki kağıt toplayıcısı Necmettin Uzun'u başına sert cisimle vurup bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen E.B., Trabzon'da polis tarafından yakalandı. Zanlının çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Samsun'un Canik ilçesinde 1 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, Trabzon'da yakalandı.

İddiaya göre, Canik ilçesinde kağıt toplayarak geçimini sağlayan Necmettin Uzun'dan (70) haber alamayan komşuları eve gitti.

Uzun'un yerde hareketsiz bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başına sert cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlenen Uzun'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelinin E.B. (59) olduğu belirlendi.

Olayın ardından kaçan E.B, ekiplerin fiziki takibi ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu Trabzon'da yakalandı.

Zanlının farklı illerde işlediği suçlar nedeniyle çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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