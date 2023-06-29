Samsun'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Kozluk Mahalle mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ordu Karayolu'nda seyir halinde olan Mustafa S. idaresindeki 34 BBB 004 plakalı otomobil ile Hasan Y. idaresindeki 55 AGP 363 plakalı otomobil aynı anda kontrolden çıkarak önce yol kenarında refüjde bulunan aydınlatma direğine sonra da ağaçlara çarptı. Mustafa S.'nin kullandığı otomobil çarpmanın şiddetiyle savrularak karşı istikamette seyir halinde olan Kadir A. idaresindeki 34 GKM 044 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Hasan Y. idaresindeki otomobil ise takla atarak durabildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 34 GKM 044 plakalı otomobilde bulunan Kadir A., Kaan A., Mete A., Sibel Öztürk A, Ayşıl A, 34 BBB 004 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa S. ve 55 AGBP 363 plakalı otomobil sürücüsü Hasan Y. olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Bölgeyi abluka altına alan ekipler araçta sıkışan yaralıları çıkarttı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Terme ve Ünye'deki hastanelere sevk edildi.

Kazada, kullanılamaz hale gelen 3 araç da çekici yardımıyla yoldan çekildikten sonra tek şeritten sağlanan trafik akışı normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.