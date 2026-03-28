Samsun'da yolda yürürken düşen kişi hayatını kaybetti
Samsun'un İlkadım ilçesinde yürüyen bir kişi fenalaşarak yere düştü. Hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki Ş.G. kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada düşen kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Karadeniz Mahallesi Aziziye Caddesi'nde yürüyen Ş.G. (31) fenalaşarak düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ş.G, kurtarılamadı.
Ş.G'nin ölümünü şüpheli olarak değerlendiren polis soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Recep Bilek