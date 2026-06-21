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Samsun'da YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

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Samsun'da ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu AYT, saat 10.15'te başladı. Öğrenciler ve veliler okul önlerinde heyecanlı bekleyiş yaşadı.

SAMSUN'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15'te başladı. Kentte öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önünde toplandı. Aileleri ile okul önünde bekleyen öğrenciler, kapıların açılması ile sınav salonlarına alındı.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav öncesinde okul çevrelerinde yoğunluk oluştu. Sınava girecekleri okullara ulaşmak için zamanla yarışan bazı adaylar, kapıların kapanmasına dakikalar kala sınav merkezlerindeki okullara girdi. Okulların önünde çocuklarını bekleyen veliler ise heyecanlı bir şekilde bekleyiş yaşadı. Heyecanlı olduklarını belirten veliler, tüm çocuklara başarılar diledi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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