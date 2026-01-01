Samsun'da yılbaşı kutlamaları, vatandaşlar 2026'ya coşkuyla girdi

SAMSUN'un Atakum ilçesinde yüzlerce vatandaş yılbaşını coşkulu şekilde kutladı. Noel baba ve değişik kostümlerle yeni yıla giren vatandaşlar, 2026'ya dans ederek girdi.

Türkiye genelinde yeni yıl coşkulu bir şekilde kutlanırken, Samsun'un değişik noktalarında vatandaşlar eğlenerek 2026 yılına girdi. Atakum ilçesi Yat Limanı'nda vatandaşlar doyasıya eğlendi. Havai fişeklerin patladığı ortamda çalınan müzikler eşliğinde dans eden ve şarkılar söyleyen yüzlerce vatandaş yeni yılı kutladı.

Noel baba ve değişik kostümlerle Yat Limanı mevkiine gelen vatandaşlar ilgi odağı oldu. Arabasını süsleyip çekici ile Atakum ilçesine gelen Ali Poyraz Oruç (22), "Aracımızı oto kuaförde süsledik. Yılbaşı konsepti yaptık. Gençlerin hepsi çok beğendi. Herkes gelip fotoğraf çekiniyor. Bizim de çok hoşumuza gidiyor. Yasak olduğu için çekici üzerinde aracımızı getirdik" dedi.