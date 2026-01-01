Haberler

Samsun'da yılbaşı kutlamaları, vatandaşlar 2026'ya coşkuyla girdi

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde yüzlerce vatandaş, yılbaşı kutlamaları kapsamında Noel baba ve çeşitli kostümlerle eğlenceli bir atmosferde 2026 yılına girdi. Yat Limanı'nda düzenlenen etkinlikte havai fişekler eşliğinde dans ve müzikle kutlama yapıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde yüzlerce vatandaş yılbaşını coşkulu şekilde kutladı. Noel baba ve değişik kostümlerle yeni yıla giren vatandaşlar, 2026'ya dans ederek girdi.

Türkiye genelinde yeni yıl coşkulu bir şekilde kutlanırken, Samsun'un değişik noktalarında vatandaşlar eğlenerek 2026 yılına girdi. Atakum ilçesi Yat Limanı'nda vatandaşlar doyasıya eğlendi. Havai fişeklerin patladığı ortamda çalınan müzikler eşliğinde dans eden ve şarkılar söyleyen yüzlerce vatandaş yeni yılı kutladı.

Noel baba ve değişik kostümlerle Yat Limanı mevkiine gelen vatandaşlar ilgi odağı oldu. Arabasını süsleyip çekici ile Atakum ilçesine gelen Ali Poyraz Oruç (22), "Aracımızı oto kuaförde süsledik. Yılbaşı konsepti yaptık. Gençlerin hepsi çok beğendi. Herkes gelip fotoğraf çekiniyor. Bizim de çok hoşumuza gidiyor. Yasak olduğu için çekici üzerinde aracımızı getirdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
