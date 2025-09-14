Samsun'da yere düşerek başından yaralanan kişi yaşamını kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde yere düşerek başından yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Emirefendi Mahallesi Şehit Polis Ali Kesimoğlu Sokak'ta evden çöp atmak için çıkan S.A. (61), dengesini kaybederek çöp konteynerinin yanında yere düşüp başını vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan S.A. kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel