Haberler

Samsun'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Samsun'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki bir yaya, iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken iki aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Çınarlık mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Mustafa Ş'ye, Samsun'dan Çarşamba yönüne giden ve orta şeritte ilerleyen M.D'nin (26) kullandığı 55 RG 995 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol şeride savrulan Mustafa Ş'ye bu kez sol şeritten gelen H.Ç. (47) yönetimindeki 55 RJ 214 plakalı panelvan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Ters şeritte ilerliyordu! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Ev satışında yeni dönem resmen başladı! Cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor

Yeni dönem başladı! Aman dikkat, cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Ters şeritte ilerliyordu! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Trump ve Netanyahu anlaştı! Petrol satışları üzerinden İran'a baskıyı artıracaklar

Dünya güzel haberi beklerken onlar gizlice el sıkıştı