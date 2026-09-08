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Samsun'da yasal döküm sahası dışına hafriyat döken kişiye para cezası verildi

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Samsun'un Bafra ilçesinde yasal döküm sahası dışına hafriyat ve moloz döktüğü tespit edilen kişiye 30 bin lira idari para cezası kesildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yasal döküm sahası dışına hafriyat ve moloz döktüğü tespit edilen kişiye 30 bin lira idari para cezası kesildi.

Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Aktekke Mahallesi Alsancak Sokak'ta mezbaha girişi mevkisindeki yasal döküm alanı dışına hafriyat döküldüğünü belirledi.

Kamera kayıtları ve çevre araştırması sonucu usulsüz döküm yapılan araç tespit edildi, sahibine Kabahatler Kanunu uyarınca 30 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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