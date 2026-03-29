Samsun'da aranan hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, dolandırıcılıkla ilgili kovalamaca sonucu yakalandı. Ekipler, ele geçirilen uyuşturucu ile beraber hükümlüyü emniyete götürdü.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, internet üzerinden alışveriş yapan vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen ve nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlünün ilçede harabe bir evde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, pencereden atlayarak kaçmaya çalışan firari hükümlüyü kovalamaca sonucu yakaladı.

İkamette arama yapan ekipler, 1,26 gram taş kokain ve 0,11 gram toz kokaini ele geçirdi.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi

Eczaneye saldırıp, kundaklamak isteyen kişinin kimliği şok etti
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü

Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini öldürdü
Takıma geri döndü! A Milli Takım'ın Kosova maçı 11'inde değişiklik

Takıma geri döndü! Kosova maçımızın 11'inde değişiklik
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi

Eczaneye saldırıp, kundaklamak isteyen kişinin kimliği şok etti
''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel

''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam
KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...

KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...