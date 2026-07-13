Survivor Lina'dan peş peşe itiraflar: Çöpten yemek karıştırdım

Survivor 2026 ile geniş kitleler tarafından tanınan Lina Hourieh, yarışmanın kendisine kattıklarını anlattı. Açlık, zorluk ve psikolojik mücadeleyle geçen sürecin karakterini değiştirdiğini söyleyen Hourieh, Survivor'da yaşadığı deneyimlerin hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

"ÇÖPTEN YEMEK ARADIĞIM GÜNLERİ UNUTAMIYORUM"

Survivor'ın kendisine hayatın en temel değerlerini öğrettiğini belirten Lina Hourieh, yarışmada yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı:

"Gece uyanıp gidip çöpten, kumdan yemek aradığımı biliyorum. Hayatta bana bunu hangi deneyim yaşatabilirdi? O iki üç tane pirinç tanesinin kıymetini bana başka hiçbir şey öğretemezdi." Hourieh, yarışmanın yalnızca fiziksel değil, karakter gelişimi açısından da büyük katkı sağladığını vurguladı.

"SURVIVOR HERKESİN HAYATINA DOKUNUYOR"

Yarışmanın sadece şöhret ya da maddi kazanımlardan ibaret olmadığını söyleyen Hourieh, Survivor'ın insanı değiştiren çok özel bir deneyim olduğunu ifade etti. Hourieh, "Survivor bence çok değerli. Giden herkesin hayatına büyük anlamda dokunduğunu ve insanı değiştirdiğini düşünüyorum. Döndüğünüzde hayata çok daha farklı bir farkındalıkla bakıyorsunuz." dedi.

"ALLAH BANA MERT NOBRE GİBİ BİR EŞ NASİP ETSİN"

İlişkiler konusunda da dikkat çeken açıklamalarda bulunan Lina Hourieh, günümüzde birçok ilişkinin sağlıksız olduğunu düşündüğünü belirtti.

Survivor'da en çok örnek aldığı isimlerden birinin Mert Nobre olduğunu söyleyen Hourieh, "Allah bana Mert Nobre gibi bir eş nasip etsin. Hep eşini ve çocuklarını anlatan, ailesine bağlı bir insan. Hiç gözü başka bir şey görmeyen bir duruşu vardı." ifadelerini kullandı.

Hourieh, yarışmada evli ya da ilişkisi olan birçok kişinin farklı tavırlar sergilediğini gördüğünü ancak isim vermek istemediğini de sözlerine ekledi.