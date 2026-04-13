Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 69 tabanca fişeği, 35 gram sentetik kannabinoid, 36 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda A.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü