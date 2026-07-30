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Karaman’da evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Karaman’da evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Karaman’da evinin balkonundan düşen 90 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Karaman'da evinin balkonundan düşen 90 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Kılbasan köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinin ikinci katındaki balkonda bulunan Ali Özel (90), dengesini kaybederek aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Özel'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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