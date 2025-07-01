Samsun'da Uyuşturucu ve Bıçak Ele Geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan 'Narko Alan' uygulamasında 31 sentetik ecza hapı ve 2 amaç dışı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde uyuşturucu ile 2 amaç dışı bıçak ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Narko Alan" uygulamasında, uyuşturucu nitelikli 31 sentetik ecza hapı ve 2 amaç dışı bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel