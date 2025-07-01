Samsun'da Uyuşturucu ve Bıçak Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu ve Bıçak Ele Geçirildi
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Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan 'Narko Alan' uygulamasında 31 sentetik ecza hapı ve 2 amaç dışı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde uyuşturucu ile 2 amaç dışı bıçak ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Narko Alan" uygulamasında, uyuşturucu nitelikli 31 sentetik ecza hapı ve 2 amaç dışı bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
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